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İddia: LG akıllı telefon sektöründen çekiliyor! Resmi duyuru yakında

02.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG akıllı telefon sektörüne veda ediyor gibi görünüyor. LG G2 gibi bir akıllı telefona imza atan, LG Wing ve LG Rollable gibi yenilikçi tasarımlar sunan LG'nin önümüzdeki hafta resmi bir duyuru yaparak akıllı telefon pazarından çıkışını onaylayacağı iddia ediliyor.

İddia: LG akıllı telefon sektöründen çekiliyor! Resmi duyuru yakında

LG akıllı telefon sektöründen çekilecek iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyor. İlk olarak firmanın mobil bölümünün satılacağı söylense de son raporlar, LG'nin akıllı telefon işinden tamamen çıkacağını söylüyordu. Yeni bir haber ise LG'nin bu yönde bir karar aldığını, hatta bunun için resmi bir duyuru dahi yapacağı iddiasında.

GÖZLER 5 NİSAN'DA OLACAK

The Korean Times'ın haberine göre, LG Electronics, akıllı telefon işinden çekilmeye karar verdi ve mobil iletişim çalışanlarını diğer iş birimlerine taşımak için bir geçiş sürecine girdi. Haberde, LG'nin yapacağı yönetim kurulu toplantısında şirketin mobil bölümünün kaderinin belirlenmesinden sonra, 5 Nisan'da resmi bir duyurunun yapılacağı belirtiliyor.

LG

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LG İÇİN NELER SÖYLENMİŞTİ?

LG'nin akıllı telefon işinden çekilme olasılığı ocak ayında LG Electronics CEO'su Kwon Bong-seok'un açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Kwon Bong-seok, zarar eden akıllı telefon operasyonu için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti. Daha sonra ortaya çıkan haberlerde, Güney Koreli şirketin Alman Volkswagen AG ve Vietnamlı Vingroup JSC ile gerçekleşen müzakereler sonucu olası satış için anlaşamadığı, bu yüzden LG'nin mobil iletişim bölümünü satmak yerine kapatabileceği iddia edilmişti. LG'nin 5 Nisan'da yapacağı söylenen açıklama merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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