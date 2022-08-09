Mehmet Ali Çelebi'ye istifa ettiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sert sözler! "Katiline..."

Çelebi, Cumhur İttifakı çıkışıyla paralel olarak gelişen 'AK Parti'ye katılacak' iddialarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" demişti. Bu süreçte Millet İttifakı'na eleştirilerini yönelten Çelebi'ye, istifa ettiği Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce sert çıkıştı.

"ERDOĞAN'I TERCİH EDİYORSA DİYECEK BİR ŞEY YOK"

İnce, Memleket Partisi'nden "anlamsız gerekçelerle" ayrılmak ile eleştirdiği Çelebi için "Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok. Bu katiline aşık olmaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan İnce, konuyla ilgili şunları söyledi:

"BU, KATİLİNE AŞIK OLMAKTIR"

“Çelebi'nin de yargılandığı Ergenekon davasında, bir tarafta ‘Ben bu davanın savcısıyım' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce'yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon'un savcısıyım' diyen Erdoğan'ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok. Bu katiline aşık olmaktır. Yani yapılacak bir şey yok.

"EN HAFİF TABİRLE 'AKIL TUTULMASI'"

"Bugün geriye dönülse, Silivri mahkemelerinde kendisini yine savunur muyum? Evet, yine savunurum. Onun için yaptığıma pişman değilim. Benim yaptığım bir demokrasi mücadelesi, ilkeli, omurgalı duruştur. Ben bu şekilde bakıyorum. Bizimle olduğu dönemde, anlamsız gerekçelerle ayrıldı. Suçun bizde olmadığı ortada. Yolu açık olsun. Ne diyeyim, FETÖ'cü hâkim ve savcıların bulunduğu mahkemede yaşadıklarını unuttuysa, yaptığına da en hafif tabirle ‘akıl tutulması' diyorum.”



