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İdlib’de Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 23:19 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan askeri birliğe bombalı araçla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda 7’si hafif yaralı olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İdlib’de Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kente bağlı Furaykah kasabasında bulunan askeri birlikte nöbet tutan askerler pikap türü aracın yaklaşmasıyla ’dur’ ihtarı yaptı.

Askeri birliğe 20 metre kala durdurulan pikaptan askerlere açılan ateş sonucu askerler de karşılık verdi. Çatışma sırasında pikap türü aracın patlatılmasıyla 7’si hafif yaralı olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Aracın patlatılmasıyla birlikte saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kaçtıkları öğrenildi.

Olay sonrası çok sayıda ambulans birliğe sevk edilirken şok ve şarapnel etkisiyle 7’si hafif toplamda 9 kişi yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralıların Hatay’daki devlet hastanelerine gönderildiği öğrenilirken, alanda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

(İHA)

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