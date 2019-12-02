İdlib'de engellileri ilgi ve sevgiyle okutuyor

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Öğretmen Nur Huda Haffar Um Vesim, göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de savaş mağduru engelli çocuklara özel eğitim veriyor.

Um Vesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Halep'te engelliler için okul işlettiğini ancak tehcir edilmesi nedeniyle bu faaliyete son vermek zorunda kaldığını söyledi.

Göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Cine köyünde mesleğine devam edebilmek için proje başlatan Um Vesim, "Bu köyde akraba evliliğinden dolayı çok sayıda engelli çocuk var. Bu nedenle bu köyü seçtim. Şu an burada 55 öğrencim var. Burada çocuklara eğitim veriyoruz. Bu çocuklar engelli değil, onlar özel ihtiyaç sahibi kişiler." değerlendirmesini yaptı.

Savaş nedeniyle çok sayıda çocuğun engelli hale geldiğini vurgulayan Um Vesim, okuldaki öğretmenleri de engelli çocukları veya yakınları olanlardan seçtiklerini belirtti.

Öğretmen Um Vesim, "Buradaki çocuklara sevgi ve ihtimam gösteriyoruz. Burada çok mutlular. Çocuklar buraya gelmek için erkenden uyanıyorlar. Tatil günlerinde bile burası açık." diye konuştu.