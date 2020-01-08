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  4. İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

İdrar kaçırma ameliyatı ile kesin çözüme kavuşup kavuşulmayacağı idrar kaçırma problemi yaşayan hastalar için oldukça önem taşımakta. İdrar kaçırma ameliyatı pek çok hasta için korkulu bir süreç olsa da yaşanan sağlık probleminin sosyal yaşamı olumsuz etkilediği bir gerçek. Yapılan ameliyat sonrası idrar kaçırma sorunundan kurtulan Gülten Özçoban, geçirdiği fistül ameliyatının ardından yaşadıklarını anlattı

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle hayatı altüst olan ev hanımı Gülten Özçoban, geçirdiği fistül ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Ameliyattan bir ay sonra kontrole gelen hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Divrik, fistüle bağlı gelişen idrar kaçırma rahatsızlığının kadınların sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

İDRAR KAÇIRMA AMELİYATI ÖNCESİ SÜREKLİ PED KULLANIYORDU

Ev hanımı Gülten Özçaban (60), 2010 yılında idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesine başvurdu. Hastanede gerçekleştirilen ’askı’ ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Özçoban’ın şikayetleri iki yıl sonra yineledi. İdrar kaçırma rahatsızlığı tekrarlayan Özçoban, 4 yıl boyunca ped kullanarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Dört yıl boyunca sosyal hayatı olumsuz etkilenen hastada, bu kez ilk operasyonuna bağlı olarak idrar torbası ve vajina arasında bir fistül oluştu. Bu defa bir üniversite hastanesine başvuran hasta 2017 ila 2019 yılları arasında üç defa fistülü kapatmak amacıyla planlanan Vezikovajinal Fistül (VVF) operasyonu geçirdi.

FİSTÜL ONARIM AMELİYATI İLE İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİNDEN KURTULDU

Şikayetleri bugüne kadar farklı dış merkezlerde geçirdiği üç ameliyata rağmen geçmeyen Özçoban, yaptığı araştırmanın ardından Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Taner Divrik’e ulaştı. Dr. Divrik ve ekibi, Vezikovajinal Fistül onarımı ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Ameliyattan bir ay sonra kontrole gelen hastanın idrar kaçırmasının durduğunu ve sağlığına kavuştuğunu anlatan Dr. Divrik, "Fistül cerrahisinin başarısı her cerrahiden sonra azalmaktadır. Farklı merkezlerde üç başarısız fistül cerrahisinden sonra dördüncü cerrahiyi yapma riskini hem hastam hem de ben aldım. Operasyon sonrası hastamın sağlığına kavuşması hem onu hem de bizi mutlu etti" dedi. (İHA)

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