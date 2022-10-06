İdrar yolu iltihabını anında kurutur, afrozdizyak etkisi vardır, toksinleri vücuttan hemen atar! Pırasa suyunun faydaları nedir, pırasa suyu nasıl yapılır? İlaç gibi tarif

Pırasa, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen ve oldukça faydalı besinlerin başında gelir. Soğan ve sarımsakla aynı aileden olan pırasa, en az onlar kadar faydalıdır. Kış mevsimi sebzesi olan pırasa, çok iyi bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte vitamin ve mineral zenginidir.

Kalbi korur, kan şekerini düzenler ve kötü kolesterol seviyesini azaltır. Başta kanser ve diyabet olmak üzere pek çok hastalığın gelişmesini engeller. Vücuttaki iltihabı ve ödemi azaltır, bağışıklığı güçlendirir. Zayıflamaya yardımcı olan pırsa harika bir diyet sebzesidir.

PIRASA SUYUNUN FAYDALARI

Pırasa suyu da en az pırasanın kendisi kadar faydalıdır. Yüksek miktarda A vitamini, C, E, B6, K vitamini yanı sıra potasyum, kalsiyum, çinko, bakır magnezyum ve demir gibi değerli mineraller içerir. Pırasa aynı zamanda, antikanser özelliği bulunan bir bileşik olan allicin maddesi içerir.

Pırasa suyunu cilde uygulamak cildi güzelleştirir, gençleştirir. Hasarlı hücreleri onararak, akne oluşumunu önler. Pırasa ve pırasa suyu antiseptik özellikleriyle enfeksiyonlar için doğal bir tedavidir.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar

Pırasa suyu cilt için harika bir bakım ve kür malzemesidir

Hipertansiyon tedavisi için çok faydalıdır

Artrit, gut veya idrar yolu iltihabını önler

Anemiye (kansızlık) iyi gelir

Sindirim sistemini daha iyi çalışmasını sağlar

Afrodizyak etkisi vardır

PIRASA SUYU NASIL YAPILIR?

Pırasa suyunu iki şekilde hazırlayabilirsiniz. Pırasayı suda haşlayarak veya rondodan geçirerek yapabilirsiniz.

PIRASA SUYU TARİFİ

Küçük bir tencereye su doldurup doğranmış pırasaları içine ekleyin. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra soğuması için dinlenmeye bırakın. 10 dakika dinlenen pırasa suyunu süzdükten sonra içebilirsiniz.

İkinci yöntem için, taze pırasayı doğrayarak meyve sıkacağından geçirerek pırasa suyu yapabilirsiniz. Bu çok daha faydalıdır ve smoothie hazırlanıp olarak içilebilir.



