İdris Naim Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İYİ Parti’nin milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in biyografisi

İdris Naim Şahin ile ilgili araştırmalar 9 Nisan 2023 Pazar günü hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin milletvekili aday listeleri belli oldu. İdris Naim Şahin Ordu'dan millevekili adayı oldu. İşte, İYİ Parti’nin milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in biyografisi...

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin 1 Haziran 1956 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi.

İdrin Naim Şahin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı Kaymakamı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü yapan Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Üyesi ve Yöneticisi olarak bu görevleri üstlendi.

Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski Valisi ve AK Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi.

Evli ve altı çocuk babasıdır.

25 Aralık 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği görevinden istifa etti.

