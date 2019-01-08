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İdris Naim Şahin söylentisi CHP'yi karıştırdı!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Ordu’dan İYİ Parti (İP) ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ortak adayı olacağı iddialarına CHP’den tepki geldi. CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “İdris Naim Şahin Ordu’dan ittifak adayı olursa da CHP’nin desteklemeyeceği görüşündeyim” dedi.

İdris Naim Şahin söylentisi CHP'yi karıştırdı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da yayın yapan bir TV’ye "İdris Naim Şahin değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var" şeklinde açıklamasına CHP'den tepki geldi.

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun yaptığı açıklamada, İdris Naim Şahin’in ittifak adayı olsa bile CHP’den oy alamayacağını öne sürdü. Furtun, yaptığı açıklamada, "(İdris Naim Şahin) Bizim değil, olursa İYİ Parti’nin adayı olur. CHP’nin adayı olursa, Seyit bey sorumluluğu da üstüne alır. Onun dışında CHP’nin adayı olma şansı yok bana göre. İttifak adayı için baştan burası konuşuldu ama olmadığı söylendi. Ulusal televizyon kanallarında bile haberler çıktı, onları dahi kendisi düzeltti, düzeltilecek yazısı bile bende saklı duruyor. İdris Naim Şahin CHP’den aday olmayacak, ittifak adayı olursa da CHP Ordu’da desteklemeyecek, ben öyle zannediyorum. Benim görüşüm bu" diye konuştu.

Furtun, daha önce CHP’nin adayının Seyit Torun olması gerektiğini açıkladığını hatırlatarak, "Biz ilk gün ne söylediysek bugünde aynı şekilde lafımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

İHA

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