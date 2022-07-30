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Iğdır'da hava durumu görenleri şaşkına çevirdi! 40 derece sıcaklık vardı, aniden yağmur bastırdı

30.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da ilginç bir hava olayı yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye dayanmışken aniden yağmur bastırdı. Dolu yağışına da yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Gökyüzünde oluşan bulutları görenler de şaşkına döndü.

Iğdır'da hava durumu görenleri şaşkına çevirdi! 40 derece sıcaklık vardı, aniden yağmur bastırdı

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır’da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

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SÜRÜCÜLER ARAÇ KULLANMAKTA ZORLANDI

Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkisinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti.

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Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı. Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti. (İHA)

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yağmur Iğdır dolu sıcaklık
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