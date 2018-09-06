HABER

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 21:51 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza fuhuş yaptırıp cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili, anne ve teyzesinin de aralarında yer aldığı 11'i tutuklu 13 sanık hakkında, 3 ile 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

Kağızman'da, zihinsel engelli raporu bulunan 22 yaşındaki D.İ'nin hastanedeki kontrollerde 5,5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, fuhuş yapıldığı iddiasıyla tutuklanan 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede "nitelikli cinsel saldırı" suçundan sanıklar hakkında en az 22,5 yıl, kızın anne ve teyzesine ayrıca "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temini etmek" suçlarından en az 3 ile 6 yıl hapis cezası istendi.

Doğum yapan D.İ'nin bebeğinin soy bağının tespiti için kan örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

ANNESİNİN VE TEYZESİNİN TELEFON TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, "Kızın annesi Songül İ, teyzesi Emine İ'nin engelli D.İ'nin içinde bulunduğu akıl hastalığından istifade etmek suretiyle değişik zamanlarda şüpheliler ile fuhuş yaptırdıklarının tespit edildiği" kaydedili.

Telefon görüşmelerinin yapıldığına ilişkin HTS kayıtlarının da incelendiği aktarılan iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Mustafa T'nin Songül İ. ile 104, Celil B'nin Emine İ. ile 153, Aslan Ş'nin 60, Mehmet A'nın 269, Fethi A'nın 815, Tuncer Ç'nin 14, Mahmut D'nin 521, Vehdet G'nin 394, Battal A'nın 376 kez telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Tutuklu sanıklar, Aslan Ş, Battal A, Celil B, Emine İ, Engin Ş, Fethi A, Mahmut D, Mustafa T, Songül İ, Sümer B, Vehdet G. ile tutuksuz yargılanan Tuncer Ç, Mehmet A. 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

AA

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 8 yaralıSiirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Silifke'de çalılık yangınıSilifke'de çalılık yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli kız cinsel istismar cinsel istismar davası

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.