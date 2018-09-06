İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

Kağızman'da, zihinsel engelli raporu bulunan 22 yaşındaki D.İ'nin hastanedeki kontrollerde 5,5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, fuhuş yapıldığı iddiasıyla tutuklanan 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede "nitelikli cinsel saldırı" suçundan sanıklar hakkında en az 22,5 yıl, kızın anne ve teyzesine ayrıca "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temini etmek" suçlarından en az 3 ile 6 yıl hapis cezası istendi.

Doğum yapan D.İ'nin bebeğinin soy bağının tespiti için kan örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

ANNESİNİN VE TEYZESİNİN TELEFON TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, "Kızın annesi Songül İ, teyzesi Emine İ'nin engelli D.İ'nin içinde bulunduğu akıl hastalığından istifade etmek suretiyle değişik zamanlarda şüpheliler ile fuhuş yaptırdıklarının tespit edildiği" kaydedili.

Telefon görüşmelerinin yapıldığına ilişkin HTS kayıtlarının da incelendiği aktarılan iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Mustafa T'nin Songül İ. ile 104, Celil B'nin Emine İ. ile 153, Aslan Ş'nin 60, Mehmet A'nın 269, Fethi A'nın 815, Tuncer Ç'nin 14, Mahmut D'nin 521, Vehdet G'nin 394, Battal A'nın 376 kez telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Tutuklu sanıklar, Aslan Ş, Battal A, Celil B, Emine İ, Engin Ş, Fethi A, Mahmut D, Mustafa T, Songül İ, Sümer B, Vehdet G. ile tutuksuz yargılanan Tuncer Ç, Mehmet A. 17 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

AA

