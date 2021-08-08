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  4. İHA görüntüledi! Yunanistan göçmenleri ölüme böyle terk etti

İHA görüntüledi! Yunanistan göçmenleri ölüme böyle terk etti

08.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi.

İHA görüntüledi! Yunanistan göçmenleri ölüme böyle terk etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA'lar, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştığını tespit etti.

Takip sonucu sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası'na bıraktığı belirlendi.

İHA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi ve adada ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı.

Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini belirtti. Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan'ın söz konusu uygulamalarının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da bildirdi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ülkelerinin geleceğini kurtarıyorlar ne yapsınlar alıp beslesinlermi başka türlü vaz gecmiyorlar
bazen adamlara hak veriyorum bu yöntemle hiç yoksa mülteciler yunanistanın bu gaddar tutumundan dolayı bu ülke sınırlarına girmez şimdi aynısını biz yapsak hemen içimizdeki ümmetci kesim din kardeşiyiz bu ları zülme terk edemeyiz derler halbuki bunlara zülm edende bizim din kardeşlerimiz değilmi bu dünyanın bir tek enayisi benim ülkem mi her geleni kabül ediyor

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