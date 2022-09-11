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  4. İHA ile görüntülendi! Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesi saniye saniye kaydedildi

İHA ile görüntülendi! Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesi saniye saniye kaydedildi

11.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itti. O anlar, Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

9 Eylül 2022 tarihinde Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk kara sularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, saniye saniye kaydedildi.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen
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