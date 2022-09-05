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İhanet iddiası! Eşini Fırat Nehri kenarına götürüp katletti

05.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 37 yaşındaki Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü 34 yaşındaki eşi Arzı Elen’i silahla öldürüp kaçtı. Elen saklandığı tarlada yakalanırken, eşini aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

İhanet iddiası! Eşini Fırat Nehri kenarına götürüp katletti

Bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Şanlıurfa Siverek'te Mahmut Elen aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı öne sürdüğü eşini Fırat Nehri kenarına götürüp öldürdü. Olay sonrası kaçan Elen, sakladığı tarlada yakalandı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İHANET İDDİASI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti Şanlıurfa
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