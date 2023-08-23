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  4. İhbar üzerine harekete geçildi, 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirildi! Vatandaşlara yedireceklerdi, hepsi imha edilecek

İhbar üzerine harekete geçildi, 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirildi! Vatandaşlara yedireceklerdi, hepsi imha edilecek

23.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki bir TIR'da yapılan aramada 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirilirken sürücü ve işletmeciye para cezası kesildi. Ele geçirilen ürünlerin imha edileceği açıklandı.

İhbar üzerine harekete geçildi, 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirildi! Vatandaşlara yedireceklerdi, hepsi imha edilecek

Diyarbakır'a, Van'dan bir TIR ile kaçak et getirildiği ihbarı sonrası Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri, harekete geçti.

5 TON KAÇAK KIRMIZI ET İLE SAKATAT ELE GEÇİRİLDİ

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde park halindeki TIR'da arama yapan ekipler, 5 ton kesim tarihi belirsiz, faturasız kırmızı et ile sakatat ele geçirdi. Ekipler, sürücü ile işletmeciye toplam 18 bin 422 TL para cezası kesti. Kırmızı et ve sakatatlardan numune alındı. Ürünler, imha edilmek üzere atık alanına götürüldü.

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İMHA EDİLECEK

Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, ele geçirilen ürünlerin imha edileceğini söyledi.

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Diyarbakır Kaçak et

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