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'İhmal' iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mardin'deki kazalarda tır şoförlerinin ifadesi ortaya çıktı: Facia böyle yaşanmış

22.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün öğlen saatlerinde Gaziantep'te meydana gelen facianın bir benzeri de akşama doğru Mardin'de gelmiş, kazalarda toplamda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan çifte kazaya karıştıktan sonra tutuklanan tır şoförlerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kazaların ilkine karışan tır şoförü U. G. fazla tonajı olmadığını belirterek bakımlarını en son bir ay önce yaptırdığını ifade etti. İlk kaza nedeniyle oluşan kalabalığa dalan ikinci tırın şoförü de benzer bir ifade verdi.

'İhmal' iddiası ortalığı karıştırmıştı! Mardin'deki kazalarda tır şoförlerinin ifadesi ortaya çıktı: Facia böyle yaşanmış

Mardin'de ihmal iddialarının ortaya atıldığı kazalara karışan tır şoförleri, dehşet anlarını anlattı. Tır şoförlerinden U. G. pişmanlığını dile getirirken ilk kaza nedeniyle bir arada bulunan kalabalığın arasına dalan tırın şoförü Y. Ş. de fazla yükü olmadığını söyledi ve U. G. gibi freninin tutmadığını söyledi. İşte tır şoförlerinin anlattıklarıyla Türkiye'yi dehşete düşüren olaydan yeni ayrıntılar...

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TIR ŞOFÖRLERİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Derik'te Üçyol mevkisinde 2 tırın da karıştığı kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan tır şoförlerinin Diyarbakır'daki tedavileri sürüyor.

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"YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN BİRDEN FRENİM TUTMAMAYA BAŞLADI"

İlk kazaya karışan tırın şoförü U.G, savcılık ifadesinde, Mazıdağı ilçesinden Derik'e doğru yola çıktığını belirterek, "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım. Yokuş aşağı inerken birden frenim tutmamaya başladı. Vites düşürdüm, aracım hızlandı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracım devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

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İlk kazaya müdahale eden kalabalığın arasına tırla giren şoför Y.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Derik ilçesinde yokuş aşağı giderken frenim tutmuyordu. Fazla yüküm yoktu. Gözümü hastanede açtım, sonrasını hatırlamıyorum. Olayda kastım yoktu. Pişmanım."

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde önceki gün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü dün tutuklanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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