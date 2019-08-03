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IKBY, 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

IKBY, 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" ilan etti

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etti.

IKBY Meclisi, tatilde olmasına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırının 5. yılı dolayısıyla düzenlenen olağanüstü oturumda toplandı. Oturumda, 3 Ağustos gününün "Ezidi Soykırım Günü" olarak tanınması önerisi görüşüldü.

Meclisteki 111 milletvekilinden 87'sinin katıldığı oturumda, öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

- DEAŞ saldırısının bilançosu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ezidi IKBY

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