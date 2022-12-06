IKEA çalışma saatleri nedir? IKEA restoran çalışma saatleri, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

IKEA gerek ev tekstil ürünleri gerek aksesuar ve mimari ürünleriyle gerekse de restoranı ve kahvaltısıyla adından sıkça söz ettiren markalardan birisidir. Uzun yıllardır ülkemizde hizmet veren IKEA her yaştan insanın beğenisine sunduğu ev tekstil ürünlerinin yanı sıra tadından da sıkça söz ettiren restoranıyla herkese hitap eder. Haftanın her günü belirli saatlerde çalışan restoranı ve otoparkıyla dikkatleri üzerine çeken IKEA mesai saatleri arasında ziyaret edilebilir.

IKEA kaçta açılıyor?

Hafta içi her gün IKEA mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilen IKEA mağazaları, sayısız ürünü müşterileri ile buluşturur. Sayısız ürünün keşfedildiği IKEA mağazalarının çalışma saatleri sıkça araştırılır. Bu doğrultuda en sık sorgulanan hususlardan biri ise "IKEA kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtıdır. Aranılan her bir ürünün bulunabildiği popüler IKEA mağazalarının birçok ilde saat 10.00'da açılır. Yani IKEA açılış saati 10.00 olarak belirtilebilir.

IKEA öğle arası kaçta?

Haftanın her günü müşterilerini memnun etmek için aralıksız olarak hizmet sunan IKEA mağazalarında öğle molası yoktur. Yani IKEA öğle arası saatleri yoktur ve IKEA'ya giden kişiler öğle saatleri boyunca da alışveriş yapmaya devam edebilir.

IKEA kahvaltı saat kaça kadar?

Popüler mağazalar arasında başı çeken IKEA'nın restoranları da sıkça ziyaret edilir. Öyle ki IKEA mağazalarına yalnızca meşhur kahvaltısı için gidenler bile vardır. Bu nedenle IKEA kahvaltı saatlerinin açıklanması gerekir. IKEA kapsamında hizmet veren İsveç restoranının kahvaltı saatleri 09.30 ile 11.00 arası olarak belirtilebilir. IKEA kahvaltı saatleri olan 09.30 - 11.00 aralığında kahvaltı etmek isteyen ve IKEA restoranlarına uğrayan kişiler, mağazaların meşhur kahvaltılık lezzetlerini tadabilir. IKEA kahvaltı saatleri dışında da restoran olarak hizmet veren IKEA pek çok yiyeceği ve içeceği sevenleriyle buluşturur. IKEA restoran çalışma saatleri 09.30 ila 21.30 arasındadır.

IKEA kaça kadar açık?

Aradığı ürünleri bulmak ve keyifli bir alışveriş yapmak isteyen kişiler "IKEA kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arar. Dolayısıyla bu popüler mağazaların saat 22.00'a kadar açık kaldığı belirtilebilir. Yani IKEA kapanış saati 22.00'dir. Bu saate kadar IKEA şubelerine uğrayan kişiler diledikleri gibi alışveriş yapabilir. Haftanın her gününde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık kalan IKEA mağazalarının otopark saatleri de sıkça sorgulanır. Genelde IKEA otopark saatleri, mağazaların mesai saatleri ile aynı olduğu bilinir. Yani 10.00 ile 22.00 arasında IKEA otoparklarının kullanılması mümkündür. Ancak kimi mağazalarda otopark açılış saatinin 11'i bulabildiği görülür.

IKEA hafta sonu çalışma saatleri nedir?

"IKEA cumartesi açık mı?" sorusu da "evet" olarak yanıtlanabilir. Çünkü IKEA mağazaları hafta sonu günlerinde de hizmet verir. Bu bağlamda "IKEA pazar günleri açık mı?" sorusuna da "evet" yanıtını sunmak mümkündür. Cumartesi ve pazar günleri de aralıksız olarak hizmet sunan IKEA mağazaları, hafta içi günleri ile aynı saatlerde açıktır. Dolayısıyla IKEA hafta sonu çalışma saatleri 10.00 ile 22.00 arasıdır. Bu saatlerde hafta sonu günleri IKEA'ya gidenler diledikleri gibi alışveriş yapabilir.

IKEA bayramda açık mı?

Pazartesi ve pazar dâhil olmak üzere haftanın her günü açık olan IKEA mağazaları arefe günlerinde de hizmet sunar. Ayrıca Kurban ve Ramazan Bayramı gibi günlerde de IKEA mağazalarının açık olduğu söylenebilir. Bununla birlikte resmî tatillerde de IKEA mağazaları hizmet sunmaya devam eder.

