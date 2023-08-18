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  4. İki aile birbirine girdi, 41 kişi yaralandı! Batman'da ortalık savaş alanına döndü: Taşlar, sopalar, bıçaklar konuştu

İki aile birbirine girdi, 41 kişi yaralandı! Batman'da ortalık savaş alanına döndü: Taşlar, sopalar, bıçaklar konuştu

18.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Beşiri ilçesinde dün gecenin karanlığında ortalık savaş alanına döndü. Gençler arasında kafede başlayan tartışma kavgaya dönüşünce aileler de dahil oldu. Kavga kısa sürede büyüdü ve taşlar, sopalar, bıçaklar konuştu. Feci kavgada 41 kişi yaralandı.

İki aile birbirine girdi, 41 kişi yaralandı! Batman'da ortalık savaş alanına döndü: Taşlar, sopalar, bıçaklar konuştu

Beşiri'de 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

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GENÇLERİN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLDU

Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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