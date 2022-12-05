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İki dev 'devam' dedi, Twitter'ın sahibi Musk'ın yüzü güldü!

05.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası basın kuruluşları, online alışveriş devi Amazon ve teknoloji devi Apple'ın Twitter'da reklam vermeye devam etmeyi planladığını yazdı. Birçok firma, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte platforma reklam vermeyi durdurma veya geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Amazon ve Apple konusunda yaşanan bir gelişmenin özellikle birçok reklamverenin ilgisini tekrar Twitter'a çekmeye çalışan Musk'ın yüzünü güldürdüğü düşünülüyor.

İki dev 'devam' dedi, Twitter'ın sahibi Musk'ın yüzü güldü!

Twitter'da yaşanan onca olayın ardından olumlu gelişmeler de meydana geliyor gibi görünüyor. Son olarak bunlara bir yenisi daha eklendi. Birçok firma, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte platforma reklam vermeyi durdurma veya geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Musk reklamverenleri tekrar Twitter'a çekmeye çalışırken gelen son haber oldukça dikkat çekti.

AMAZON VE APPLE'DAN TWITTER'A YEŞİL IŞIK

Reuters'ın basında çıkan haberler dayandırarak aktardığına göre, Amazon.com ve Apple Twitter'da reklam vermeye devam etmeyi planlıyor. Gelişmeler, perşembe günü Twitter tarafından reklam ajanslarına gönderilen ve reklamverenlere platformdaki harcamalarını artırmaları için teşvikler sunan bir e-postanın ardından geldi.

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Cumartesi günü Platformer muhabiri Zoe Schiffer, Amazon'un Twitter'a yılda yaklaşık 100 milyon dolardan reklam vermeye devam etmeyi planladığını yönelik bir tweet attı.

tweet

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Ancak yakın bir kaynak, Amazon'un Twitter'da reklam vermeyi hiçbir zaman durdurmadığını aktardı.

EN BÜYÜK REKLAMVEREN 'TAMAMEN' DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bir Twitter Spaces yayınına katılan Elon Musk, Apple'ın Twitter'ın en büyük reklamvereni olduğunu ve teknoloji devinin Twitter'da reklam vermeye "tamamen devam ettiğini" duyurdu.

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