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Antalya, Denizli ve Bolu'da orman yangını! Bolu Valiliği'nden açıklama geldi... Rüzgar olumsuz etki ediyor

15.08.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. Valilikten yangının nedenine ilişkin açıklama geldi. Bir orman yangını haberi de Antalya'dan geldi. Akseki'de başlayan yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Antalya, Denizli ve Bolu'da orman yangını! Bolu Valiliği'nden açıklama geldi... Rüzgar olumsuz etki ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, ihbar alınır alınmaz yangını söndürmek için Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

ANTALYA'DA DA ORMAN YANGINI

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

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Yangın saat 13.45 sıralarında Kuyucak Mahallesinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı da öğrenildi.

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DENİZLİ'DE DE YANGIN ÇIKTI

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor. Karadan da görevliler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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(AA-İHA)

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