İki kardeş farklı partilerden seçime girdi! Bakın sonuç ne oldu

31 Mart'ta yapılan seçimlerden bir ilginç haber daha geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlıklarının yanı sıra, belediye meclisi ve il genel meclisinin de yeni üyeleri belirlendi. Çanakkale’de belediye meclisi üyeliklerinde belki de durumuna az rastlanır ya da ilk kez karşılaşılan bir sonuç ortaya çıktı. Mustafa Alptuğ Akkoca ve Hasan Alper Akkoca kardeşler, farklı partilerden belediye meclisine girdi.

ÇANAKKALE'DE KIL PAYI FARKLA CHP KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale merkezinde; 102 bin 869 seçmenden 80 bin 151 kişi sandığa giderek oyunu kullandı. Bunlardan 78 bin 230’u geçerli sayılırken, CHP yüzde 39,70 alarak birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 36,89 oy oranıyla ikinci, AK Parti de yüzde 18,27’lik oranla üçüncü parti oldu.

Oy oranlarına göre dağılımla Çanakkale’de CHP 15+3 kontenjan, İYİ Parti 8 ve AK Parti’nin ise 5 adayını belediye meclisini oluşturdu. Yeni seçilen üyeler arasında farklı partilerden iki kardeşin de yer alması dikkat çekti. Kentte emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Alptuğ Akkoca CHP’den, kardeşi Hasan Alper Akkoca ise İYİ Parti’den belediye meclisine girdi.





