İki malzemeyle karınca istilalarına son veriyor! Karıncalardan kurtulmak için etkili çözümü paylaştı

Karıncalar hem istenmeyen görünümlere hem de hijyen eksikliğine neden olabiliyor. Evde artış gösteren karıncaların kökünü kurtulmak için böcek ilaçlarına para veriyorsanız hem sağlığınızı hem de cebinizi olumsuz etkiliyor olabilirsiniz. Oysa ki her evde bulunan doğal malzemelerle karıncalardan sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

Temizlik gurusu Bayan Hinch'in hayranları TikTok ve Facebook hesapları üzerinden karıncalardan kurtulmalarını sağlayan yöntemleri açıkladı. Biri "Oturma odamda bir karınca istilası var gibi görünüyor, onlardan tamamen kurtulmak için herhangi bir ipucu var mı?" yazarak yardım istedi. Bu yardım isteğine kısa süre içerisinde birçok uzman tarafından çözüm önerileri geldi.

PUDRA ŞEKERİ UZAKLAŞMALARINI SAĞLIYOR

Nicky Littlewood şu tavsiyede bulundu: "Pudra şekeri kullanın. Onu sindiremezler ve onları oldukları yerde durdururlar, onları gördüğünüz yere yakın bırakın.” Ellie Scott, "Bulundukları yerin yakınında pudra şekeri kullanın. Evinizde pis koku bırakmayan bulduğum en ucuz yöntem.”

Margaret Gray "Onları gördüğünüz yere pudra şekeri serpin, ayaklarından alıp yuvalarına geri götürecekler."

TARÇIN DA ETKİLİ SONUÇLAR VERİYOR

Sarah Pritchard "Bende işe yarayan tek şey pudra şekerli kabartma tozuydu." Jules Radbourne, Nice'e tarçın kullanmasını tavsiye etti. “Tarçın kullanın, ondan kesinlikle nefret ediyorlar. Evinin kenarlarına biraz pudra serpin."



