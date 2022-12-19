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İki nükleer güç arasında gerilim tırmanıyor! Atom bombalı tehdit: Gerekirse kullanırız

19.12.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Lahor kentinde yaptığı konuşmada, Hindistan'ı tehdit etti. Nükleer güce sahip olduklarını ve gerekirse atom bombası kullanacaklarını dile getiren Bakan Marri, Yeni Delhi yönetiminin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını bildirdi.

İki nükleer güç arasında gerilim tırmanıyor! Atom bombalı tehdit: Gerekirse kullanırız

Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marri, Lahor’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a tehditte bulunarak, Yeni Delhi’nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.

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AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Marri, Pakistan’ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek, nasıl cevap vereceklerini bildiklerini ifade etti.

Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

ve

Marri’nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye “Gucerat kasabı” benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.

ZERDARİ'DEN MODİ'YE "KASAP" BENZETMESİ

Zerdari, 16 Aralık’ta ABD'nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi "Gucerat kasabı" olarak nitelendirmişti.

Zerdari’nin açıklamalarına Hindistan’dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti.

Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002'de çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan atom bombası

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