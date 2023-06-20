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  4. İki saniyelik bir konuşma bile bu yapay zekaya yetiyor! Adı: Voicebox... Risk nedeniyle şimdilik piyasaya sürmeyecek

İki saniyelik bir konuşma bile bu yapay zekaya yetiyor! Adı: Voicebox... Risk nedeniyle şimdilik piyasaya sürmeyecek

20.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, "Voicebox" olarak bilinen ve "konuşma üreten" yeni yapay zeka sisteminin kötüye kullanım riskinden dolayı henüz piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Lehçe ve Portekizce dillerinde 50 bin saatlik kayıtlarla eğitilen Voicebox, yalnızca iki saniyelik bir konuşmadan dahi gerçekçi bir ses oluşturabiliyor.

İki saniyelik bir konuşma bile bu yapay zekaya yetiyor! Adı: Voicebox... Risk nedeniyle şimdilik piyasaya sürmeyecek

Yapay zekayla ilgili son haberler merak edilirken, Meta'nın duyurduğu Voicebox isimli yapay zeka sistemi gündemde. The Independent'ın haberine göre, Meta'nın duyurduğu ve 6 dilde konuşma üretebilen sistemle ilgili şirketten yapılan açıklamada, Voicebox'ın suistimal gibi riskler nedeniyle henüz piyasaya sürülmeyeceği belirtildi.

KONUŞMADAKİ BOŞLUĞU BAĞLAMDAN ÇIKARIM YAPARAK DOLDURABİLİYOR

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Lehçe ve Portekizce dillerinde 50 bin saatlik kayıtlarla eğitilen Voicebox, konuşmadaki boşluğu bağlamdan çıkarım yaparak doldurabiliyor. Sistem ayrıca, ham ses ve transkripsiyondan farklı stillerde ses üretebiliyor.

meta

YALNIZCA İKİ SANİYELİK BİR KONUŞMA DAHİ GERÇEKÇİ BİR SES OLUŞTURABİLMESİNE YETİYOR

Yalnızca iki saniyelik bir konuşmadan dahi gerçekçi bir ses oluşturabilen Voicebox, iki dil arasında stili koruyarak çeviri yapıyor ve iletişime yardımcı oluyor.

Meta, konuşma üreten yapay zeka modellerinin heyecan verici olduğunu ancak potansiyel riskler nedeniyle Voicebox'ın veya sistemin kodunun paylaşılmadığını belirtti.

Çok sayıda rapor, yapay zekanın insanların seslerini rızaları olmadan kopyalayabileceğini ve söz konusu kayıtların dolandırıcılık faaliyetlerinde ya da sahte video oluşturmada kullanılabileceğini belirtiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta

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