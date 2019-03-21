İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular." dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, kendisine sert konuştuğu iddiasıyla tepki gösterildiğini, terör örgütlerine sırtını dayadığını söyleyen bir kadına karşı yumuşak konuşulamayacağını belirterek, “Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, tarihimizin bize emanet ettiği bütün miraslara, geleceğimize, huzurumuza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında 2017 ve 2018'de 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini, artık dağlarda kuş uçurtmadıklarını, Doğu ve Güneydoğu kentlerine huzur geldiğini, bu bölgelerin makus talihini yendiğini ifade etti.