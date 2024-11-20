İki yıllık veriler incelendi: Bu faktör düşük riskini artırıyor!

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, araştırma grubu Çin'deki bir şehirde iki yıllık dönemde düşük oranlarını ve hava kirliliği istatistiklerini karşılaştırdı.

Önceki araştırmalar, hamilelik sırasında nitrojen dioksite maruz kalmanın düşük riskini artırabileceğini göstermişti, ancak nedeni bilinmemekteydi. Bu yeni çalışmada, araştırmacılar hava kirliliğine maruz kalma ve düşük arasındaki bağlantı hakkında daha fazla şey öğrendi.

Araştırmacılar, Baoji şehrindeki hava kalitesi izleme istasyonları tarafından toplanan verileri inceledi. Şehrin, çoğunlukla insanların kışın ısınmak için evlerinde kömür yakması nedeniyle yüksek seviyelerde hava kirliliğine sahip olduğu biliniyor.

Kirlilik seviyelerinin hava koşulları nedeniyle bir yıl boyunca önemli ölçüde değiştiği de bilinmektedir. Kış ve ilkbaharda yaz ve sonbahara göre çok daha fazla kömür yakılır ve bu da şehri hava kirliliğiyle ilgili yanlış bağlantıları test etmek için ideal bir aday haline getirir.

770 GEBELİKTEN 154'Ü DÜŞÜKLE SONUÇLANDI

Araştırma ekibi, 2017 ile 2019 yılları arasında şehrin düşük sayılarını elde etti. 770 gebelikten 154'ünün düşükle sonuçlandığını buldular. Ayrıca, hava kirliliğinin en kötü olduğu kış ve ilkbahar aylarında, yaz ve sonbahar aylarına göre çok daha fazla düşük olduğunu buldular.

Araştırmacılar hava kirliliğinin neden düşüklere yol açabileceğini açıklayamadılar ancak daha önceki çalışmaların bazı hava kirliliği türlerinin iltihaplanmaya yol açabileceğini gösterdiğini belirttiler. Ayrıca Baoji'deki hava kirliliğinin yüksek seviyelerde kükürt dioksit, ince partiküller ve nitrojen dioksit içerdiğini belirttiler. Daha önceki araştırmalar bu tür kirleticilere maruz kalmanın daha kısa yaşam sürelerine ve kalp ve akciğer hastalıklarına yol açabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, düşüklerdeki artışın arkasında havadaki ince partiküllerin olduğunu düşünüyor; bu partiküllerin iltihaplanmaya ve doku hasarına neden olduğu biliniyor.