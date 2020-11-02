İkili ilişkilerde tartışma... 2 Kasım 2020 Pazartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 2 Kasım 2020 Pazartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
2 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
2 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 2 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendi duygu ve isteklerinize odaklanabilir, ruh halinize göre hareket edebilirsiniz. Bu saatten sonra keyifli görüşmeler yapabilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Uzlaşma ve anlaşma daha kolay sağlanabilir.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar estetik konulara, görüntünüze odaklanabilirsiniz. Tembellik, halsizlik hali olabilir. İnatçılık ve ısrarcılığı bırakma zamanı. Bu saatten sonra ise iş ve eğitim hayatında kendiliğinden çözülen, ilerleyen durumlar olabilir.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar uyku düzensizliklerinin etkisi olabilir. Şartları yönetmeniz daha zor olacağı için önemli işleri bu saatten sonra başlatabilirsiniz. Şans ve kolaylık da günün ikinci yarısından itibaren artıyor olacak. İlişkilerde tatminiyet, duygular öne çıkabilir.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar keyfi hareket etmek isteyebilir, bildiğiniz alanda kalmak, güvende hissetmek önem kazanabilir. Bu saatten sonra ise akıl ve duyguyu dengelemeye başlayabilir, duygularınızı daha akılcı yönetmek isteyebilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar şartlara göre hareket etmeli, akışık ve hayatın size sundukları ve sunmadıklarına karşı kabullenici olmalısınız. Bu saatten sonra ise huzur ve mutluluğunuzu arttıracak görüşmeler yapabilir, sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bir netleşme isteyebilir, bir haber bekleyebilirsiniz. Güne dair planlarınızda bu saate kadar gecikme olabilir. Bu saatten sonra ise iş ve finansal konularda hızlı gelişmeler olabilir. Harcamalar yapabilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar koşullardan memnuniyet duymakta zorlanabilir, keyifsizlik haline daha kolay kapılabilirsiniz. Mükemmeliyetçilikle hareket etmemeli. Bu saatten sonra ise mutlu olacağınız haberler ve teklifler alabilir, iş ve özel hayatınızda hareketli bir süreç geçirebilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde, iletişimde bir aksaklık veya belirsizlik olabilir. Karşınızdaki kişiler daha bireysel, duygusal veya değişken olabilir. Bu saatten sonra ise gerçekçi düşünüp, akılcı hareket etmeye başlayabilir, olayların iç yüzünü, arka planını sorgulayabilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik ve enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz. İşlerinizde gecikme ve aksama yaşanabilir. Bu saatten sonra ise ilişkiler ön plana çıkıyor, sevdiklerinizle bir araya geliyorsunuz. Sosyal ortamlar huzuru ve mutluluğu arttırabilir.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yaşamda, koşullarınızda güvende olma, güvende hissetme isteği artabilir. Bu saatten sonra ise iş hayatında ve kariyerinizde kendiliğinden gelişen, pozitif durumlar söz konusu olabilir. Üstlerinizden destek ve takdir alabilirsiniz.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kendi bildiğiniz gibi hareket etmek, konfor alanınızda kalmak isteyebilir, daha içe dönük olabilirsiniz. Bu saatten sonra ise ilişkilerde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Duygular konuşulabilir, duygusal görüşmeler yapılabilir.
Bugün saat 12.59'a kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dalgınlık ve zihinsel dağınıklığa dikkat etmeli. Ulaşımda ve anlaşmada zorluklar olabilir. Bu saatten sonra ise duygu ve düşüncelerinizi daha iyi dile getirebilir, anlık duygu ve düşüncelerle hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde aile üyeleriyle bir araya gelebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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