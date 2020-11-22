İkili ilişkilere dikkat... 22 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 22 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
22 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
22 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cumartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 22 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir, işaretçi ve haberci rüyalar gördüğünüz bir sabaha uyanabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde empati ve anlayış önem kazanabilir. Karşınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerini içten içe hissedebilirsiniz.
Bugün yüksek beklentiler, hedefleriniz ve idealleriniz gündeminizde olabilir. Radikal adımlar atabilir, şansınızı denemek isteyebilir, normalinizin dışında cesaretler gösterebilirsiniz. Doğaya çıkmak, toprakla iç içe olmak, mutfakla ilgilenmek iyi gelebilir.
Bugün ruh haliniz daha hızlı değişebilir. İkilem ve kararsızlıkları sonlandırabilirsiniz. Uzlaşma ve barış adına destekleyici enerjiler hakim. Kıyaslamadan, zıtlaşmadan uzaklaşma zamanı. Finansal konularda şanslar olabilir.
Bugün rahatlamaya, arınmaya odaklanabilir; manevi konulara ağırlık verebilirsiniz. İyi hissetmeye, gerilimden uzaklaşmaya gayret etmeli. Gün batımı ve akşam saatlerinde sosyal ilişkiler öne çıkabilir, adım ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Uzlaşma sağlanabilir.
Bugün bazı olaylara, kişilere daha yüzeysel bakmak, takılı kalmamak daha sağlıklı olacaktır. Derin duygular, meselelerin derinine inmek enerjinizi öldürebilir. Aile içinde küslük ve barışmalar, kısa süreli alıngalıklar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendi hedeflerinize odaklanabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde uyum ve paylaşım artabilir, öne çıkabilir. Karşınızdaki kişilerden dürüstlük ve samimiyet aramak, bunları bulduğunuz yerlerde kalmak önemli olacak. İş veya özel hayatınızdan bazı kişilerin gizli, kontrolcü, egoist tavırları olabilir. Akşam saatlerinde şaşırtıcı bir teklif, haber veya mesaj alabilirsiniz.
Bugün daha hassas ve duygusal olabilir, bazı duygularınızı kendinize saklayabilirsiniz. Yaşamdan beklentileriniz daha önemli bir hale gelebilir. Günün ilk yarısında keyifli ve huzurlu olabilir, akşam saatlerinde hobilerinizle ve eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz.
Bugün hisleriniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışıyor. Çocuklarınıza veya aşk hayatınıza odaklı olabilir, bu alanlarda önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Konfor alanınıza, kendi içinize çekilmek daha cazip gelebilir. Akşam saatlerinde ilişkileriniz ve sevdikleriniz için adım atabilirsiniz.
Bugün Güneş artık sizin burcunuzda ilerliyor. Güne bambaşka duygu veya düşüncelerle başlayabilir, iç dünyanızda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yeni kararlar ve yeni tavırlar içinde olabilirsiniz. Özel hayatınızda bitiş veya başlangıç gibi bir durum ortaya çıkabilir.
Bugün dinlenmeye ve rahatlamaya odaklanabilir, kendinize vakit ayırabilir, manevi ve spiritiüel çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. İlişkilerde ve iletişimde gizli ego ve kibir durumlarına dikkat etmelisiniz. Bir kararsızlığınızı vazgeçişle birlikte bitirebilir, bir durumun içinden çekilebilirsiniz.
Bugün finansal konular, eğitim ve seyahatlerle ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Yaşama dair beklentilerinizle gerçekler uyuşmayabilir. Karşınızdakilere daha politik yaklaşabilir, karşınızdaki kişilerden taraflı, gizli veya politik sözler duyabilirsiniz. Kendi değerinizi insanlar üzerinden belirlememeye dikkat edin.
Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gün içinde daha çok konuşulabilir, merak edilebilir, bazı kişiler tarafından gizemli bulunabilirsiniz. Sağlıkla ilgili mevcut hassasiyetlerde şifa çalışabilir. Kısa yürüyüşler, doğaya çıkmak, hobilerle ilgilenmek günü daha keyifli geçirmenizi ve rahatlamanızı sağlayabilir.
Astrolog Merve Rençber
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