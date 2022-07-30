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  4. İkinci el otomobil alacaklar bu hilelere dikkat! Motor sağlamsa artık kontrol bile edilmiyor

İkinci el otomobil alacaklar bu hilelere dikkat! Motor sağlamsa artık kontrol bile edilmiyor

30.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasında dolandırıcılık yöntemleri artarken, ekspertizler en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. ekspertiz şirketi sahibi Murat Yaman "Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi. Şimdi motor sağlamsa, kaportaya bakmıyorlar bile" derken, kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag’lerinin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi gibi durumların en sık yapılan dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtildi.

İkinci el otomobil alacaklar bu hilelere dikkat! Motor sağlamsa artık kontrol bile edilmiyor

Otomobil fiyatlarındaki artış ve neredeyse fabrika çıkışlı araba bulunamaması nedeniyle, ikinci el piyasasına talep arttı. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar, hasarlı araçları hileli yöntemlerle satmaya çalışıyor. Oto ekspertizlerinin verdiği bilgilere göre, en sık karşılaşılan dolandırıcılıklar, kilometre düşürme, kazada açılan airbagin tamir edilmeden yeniden takılması ve iki hasarlı aracın birleştirilerek satılması. Sigorta eksperleri ise bazı ikinci el otomobil ilanlarında, "Aracımın trameri şişirilmiştir. Normalde hasarı bu kadar yüksek değildir" ifadelerinin dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor.

"İKİNCİ EL PİYASASINDA DOLANDIRICILAR ÇOĞALDI"

Bir ekspertiz firmasında servis müdürü olarak çalışan Engin Tanlık, "Maalasef ikinci el piyasasındaki hareketlilik bazı dolandırıcıların çoğalmasına neden oldu. Araçta bir parça boya, iki parça sök-tak olduğunu söyleyip piyasaya sürüyorlar. İkinci el araçlarda şu ara çok fazla kilometre düşürülüyor. Daha bugün kilometresi düşürülmüş bir araç tespit ettik. Airbag hileleri var. Orijinal diye gelen aracın aribagleri işlem görmüş olabiliyor" dedi.

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"BU ARALAR 2 ARAÇTAN BİR ARAÇ YAPANLAR ÇOK OLUYOR"

Otocenter'da ekspertiz firması sahibi olan Murat Yaman ise "Yoğun şekilde araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi geri çekiyorlar. Arabada ne kadar beyin varsa, kilometreyi sıfırlamaya çalışıyorlar. Airbagleri direnç ile kandırmalar oluyor. İki araçtan bir otomobil yapanlar da çok oluyor. Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi. Fiyat artışı nedeniyle şimdi motor sağlamsa, kaportaya bile bakmıyorlar" diye konuştu.

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"TRAMERDE YAZAN RAKAM NEYSE, HASAR ODUR"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Koordinatörü Ufuk Yalçın, tramer üzerindeki hasar kayıtlarının değiştirilemeyeceğini belirterek "Sigorta şirketi istiyor diye daha az miktarda hasar yazılamaz. Hak sahibi istiyor diye de daha fazla yazılması söz konusu değil. Tramer üzerinde ağır hasar kaydı işlenmişse bir araca, daha önce bir pert işlemine konu olmuştur. Sigortadan yüksek rakam yazdırılarak fazla miktarda hasar alınmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu gerçek dışı bir ifade. Gerçekte tramer miktarı neyse hasar odur" dedi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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