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  4. İkincisi sosyal medyada çok konuşulmuştu! Durmuyor: Para çekmek isteyenler bir kez daha şoke oldu

İkincisi sosyal medyada çok konuşulmuştu! Durmuyor: Para çekmek isteyenler bir kez daha şoke oldu

19.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Altınova ilçesinde daha önce iki kez gündeme gelen ATM’lere yönelik saldırı olayı tekrar yaşandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, elindeki çekiçle 8 adet ATM’ye saldırdı ve kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırı, şahsın aynı bölgedeki 3. saldırısı olurken bir önceki saldırısında rehabilitasyon merkezine bırakılan şahıs son olayı da merkezden çıktıktan sonra gerçekleştirdi. Zanlı gözaltına alındı. Bir önceki saldırısına ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İkincisi sosyal medyada çok konuşulmuştu! Durmuyor: Para çekmek isteyenler bir kez daha şoke oldu

Yalova'daki ATM'lere yönelik 2 kez gerçekleşen saldırıya bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı.

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Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

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ATM'LERE 3'ÜNCÜ SALDIRISI

Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM’yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2’nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı.

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Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.’nin hedefinde yine ATM’ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu. (İHA)

Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...

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Anahtar Kelimeler:
Yalova saldırı
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