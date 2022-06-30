HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...

Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...

30.06.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen bir olay herkesi şoke etti. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir şahıs, tek tek 6 farklı ATM’yi dolaşarak ATM’lere çekiçle saldırdı. Şahıs, ATM’leri kullanılamaz hale getirirken şahsın daha önce de ATM’lere benzer şekilde saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...

Yalova'da çok sayıda ATM'nin önüne gelenler şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Alınan bilgiye göre, N.Ş. isimli şahıs, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan 6 ATM’ye çekiçle saldırdı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE BIRAKILDI

Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahıs bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen N.Ş, daha sonra polis ekipleri tarafından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Şahsın daha önce de ATM’lere saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. (İHA)

20bb78be-1f7c-4cd8-9e98-59be017f1a94

76eee074-802d-4754-a32f-c9551e1ab6b6

a9359292-6f47-41da-b316-8863d13d3d81

b3912ce4-79bf-4cbc-9f0c-b5a79c9ea69a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un göbeğinde zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırıİstanbul'un göbeğinde zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırı
NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdiNATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

İlginizi Çekebilir

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.