Para çekmek isteyenler şoke oldu! Bu ilk değil: ATM'leri tek tek dolaşıp...

Yalova'da çok sayıda ATM'nin önüne gelenler şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Alınan bilgiye göre, N.Ş. isimli şahıs, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan 6 ATM’ye çekiçle saldırdı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE BIRAKILDI

Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahıs bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen N.Ş, daha sonra polis ekipleri tarafından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Şahsın daha önce de ATM’lere saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. (İHA)





