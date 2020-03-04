İklim değişikliği dünyadaki plajların yarısını yok edecek!

İngiliz Nature Climate dergisinde en son yayımlanan bir araştırmaya, dünya plajlarının yarısının iklim değişikliğine bağlı şiddetli erozyon nedeniyle 2100 yılına kadar ortadan kalkabileceğini ortaya koydu.

Kanada, Meksika, Çin ve Şili tehdit altında

Makalenin başyazarı Michalis Vousdoukas, söz konusu erozyondan etkilenecek en şiddetli bölgelerin, ABD’nin Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı boyunca uzanan plajları, Kanada, Meksika, Çin ve Şili'deki kıyı şeritlerinin olduğunu açıkladı.

BATI AFRİKA PLAJLARININ YÜZDE 60'I TEHLİKEDE Avrupa Birliği'nin merkezi İtalya’nın Ispra kentinde bulunan Ortak Araştırma Merkezi'nde çalışan Vousdoukas ve ekibi, son 30 yılda plajların değişme şeklini izlemek için uydu görüntülerini kullandı ve küresel ısınmanın gelecekte kıyıları nasıl etkileyebileceğini simüle etti. Bununla birlikte çalışmada Batı Afrika'nın Gambiya ve Gine-Bissau gibi ülkelerin en kötü kayıplardan birini yaşayacağı, ve bu ülkelerdeki kumlu sahil şeridinin % 60'ından fazlasının kaybolabileceği vurgusu yapıldı.

AVUSTRALYA AĞIR BİR DARBE ALACAK Çalışmada Avustralya'nın da ağır bir darbe alacağı ve kaybedilmesi öngörülen toplam kumlu plaj uzunluğunun 7.000 milden (11265 km) fazla olacağı uyarısı yapıldı.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ YÜKSELİŞ BASKIN NEDEN Plajlar rekreasyon, turizm ve vahşi yaşam için değerlidir ve aynı zamanda kıyı topluluklarını dalgalardan ve fırtınalardan koruyan doğal bir bariyer sağlar. Yazarlar, “Öngörülen kıyı şeridi değişiklikleri, dünyanın kıyı şeridinin şeklini önemli ölçüde etkileyecek” ifadesini kullanırken Vousdoukas, deniz seviyesindeki yükselişin, özellikle doğu Kuzey Amerika'da, dünya plajlarının tahmini kaybının baskın neden olduğunu söyledi.

'İDDİALARA DİKKATLE YAKLAŞILMALI' Çalışmaya dahil olmayan ve İngiliz Jeoloji Araştırması'nda kıyı tehlikeleri ve dayanıklılığı konusunda uzman olan Andres Payo, çalışmanın yöntemleri sağlam olsa da iddialarına dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Payo, “Analizin sonucunu niteliksel ve niceliksel olarak değiştirebilecek birçok varsayım ve genelleme var” dedi.

Çalışmanın yazarları, iklim değişikliğini yönlendiren sera gazı emisyonlarını azaltarak kıyı şeridindeki kaybın % 40'ına kadar önlenebileceğini, ancak kıyı boyunca yaşayan sürekli büyüyen nüfusların farklı önlemlerle korunması gerektiğini söylüyorlar.