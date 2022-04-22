İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? İklim değişikliği neden olur, etkileri neler? Google'da doddle olan Dünya Günü nedir?

İklim değişikliği, Google'ın günün anlam ve önemini vurgulayan doodle hazırlaması sebebiyle merak konusu oldu. İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği neden olur, etkileri neler? Google'da doddle olan Dünya Günü nedir? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya Günü'nün anlamı ve önemi ile konuya dair ayrıntılar haberimizde...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik veya astronomik değişikliklere denilmektedir.

İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, gibi çokj sayıda nedenden etkilenmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi sonrasında artış göstermiştir.

İklim bilimciler (klimatolog) yaptıkları açıklamalar ile küresel ısınmanın olduğunu vurgulamaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLUR?

İklim değişikliği kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle fark edilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ NELER?

Paris Anlaşmasına göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığı en fazla 2 °C olmalıdır ve bunun için yapılması gereken birçok şey vardır. En önemlilerin başında ise fosil yakıt kullanımının bırakılması ve az et tüketmek bulunmaktadır.

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilen özel gün kutlama fikriyle çevresel tehditlere dikkat çekmak amaçlanmıştır.

Çevre sorunlarına büyük tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti. Böylece çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim

Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell’in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü

22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.

Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.

