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İklim krizine güneş enerjili çözüm: Hem çevre dostu hem kazançlı!

28.09.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Küresel ısınmanın yarattığı iklim sorunlarına çözüm olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi her geçen gün artıyor. Bu enerji kaynakları arasında en yaygın olanı güneş enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Güneş enerjisi sistemleri, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürüyor, bunu yaparken de çevreyi koruyor. Siz de güneşten faydalanarak konutlarınızda elektrik üretmek ve yüksek elektrik faturalarınıza son vermek ister misiniz? O hâlde yazımızı okumaya devam edin.

İklim krizine güneş enerjili çözüm: Hem çevre dostu hem kazançlı!

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum gereği GES potansiyeli yüksek olan bir ülke. Güneş enerjisi sistemlerinin Türkiye’nin kurulu elektrik gücü içerisindeki payı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle çevre bilincinin artmasıyla konut sahiplerinin GES’e olan ilgisi de artıyor. GES sayesinde çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde kendi elektrik enerjinizi üretebilir ve ürettiğiniz elektrik enerjisini 10 yıl boyunca bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine satışını gerçekleştirerek kazanç elde edebilirsiniz.

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Türkiye'de enerji yönetmeliğine göre konutunuzun çatı ya da cephesine yerleştirmek istediğiniz GES'in çeşitli şartları sağlaması gerekiyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun yayınladığı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi yönetmeliğine göre, konut GES sistemleri en çok 25 kW gücünde (25 kW dâhil) olmalı. Çatınıza en uygun güçteki GES’i tercih ederek konutunuzda çatı GES sistemine geçişi başlatabilirsiniz. İklimsa bu yönde çalışmalar yaparak sizlere 5 kW'den 25 kW'ye kadar 5 farklı konut paketi sunuyor.

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İklimsa’nın sunduğu hazır GES paketleri sayesinde konut GES sahibi olma sürecini hızlandırabilirsiniz. Sadece çatınızın kullanılabilir alanı (m2) ve son ayın elektrik faturası bilgileri ile https://www.teknosa.com/ges-urun-bulucu bağlantısına veya size en yakın iklimsa GES yetkili satıcısına giderek İklimsa’nın sizin için hazırladığı en uygun teklifi hızlıca alabilirsiniz.


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