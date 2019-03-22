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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yaşlılara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Yaşlılar Haftasını, yaşlılarımıza hürmetle yaklaşmanın bizi biz kılan değerlerimizden olduğunu hatırlamak ve bunun hakkını verebilmek için bir imkan görmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Yaşlılar Haftasını, yaşlılarımıza hürmetle yaklaşmanın bizi biz kılan değerlerimizden olduğunu hatırlamak ve bunun hakkını verebilmek için bir imkan görmeliyiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ve beraberindeki heyet, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmenler Huzurevini ziyaret etti.

Yazıcı, ayrıca Üsküdar Adile Sultan Kasrı Huzurevini ve Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'ni de ziyaret ederek, Adile Sultan Kasrı'ndaki "3 Kuşak Bir Arada Sanatla Terapi Projesi" etkinliğine katıldı.

Ziyaretlerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, günümüzde yaşlılık algısının değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tıpta yaşanan gelişmeler, yaşam konforu ve hijyenin artmasıyla, her yeni yıl ortalama yaşam süremiz bir ay daha uzuyor. Yaşlılık daha geç başlıyor, daha uzun sürüyor. Bu yüzden yaşlılarımıza sevgi, saygı ve desteğimiz, onların hayatla barışık olmaları, dengede yaşamalarını, hayata şükran duygusuyla yaklaşmalarını beraberinde getirecektir. Yaşlılar Haftası'nı, yaşlılarımıza hürmetle yaklaşmanın bizi biz kılan değerlerimizden olduğunu hatırlamak ve bunun hakkını verebilmek için bir imkan görmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, bu çabalar bizi birbirimize bağlayacaktır."

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İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Yaşlılar Haftası

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