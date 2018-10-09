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İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Nurettin Turgay

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