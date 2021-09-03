İlerleyen yaşlarda kadınların dikkat etmesi gereken 6 kural

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ileri yaştaki kadınların jinekolojik açıdan dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

DÜZENLİ YAPILAN ''PAP SMEAR'' TESTİ İLE RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR

Rahim ağzı kanserinin henüz kanser aşamasına ulaşılmadan, yapılan tarama testleri sayesinde tespit edilebilir. Kadınlarda yapılan testler ile kanser öncüsü hastalıklar yakalanabilmektedir. Rahim ağzı kanseri de böylelikle tespit edilebilmektedir. Kanser öncesi dönemdeki hücresel değişiklikleri belirlemek için kullanılan test, jinekolojik muayene esnasında alınan sürüntünün patoloji laboratuarında incelenmesiyle yapılan “pap smear” testidir.

MENOPOZDAYKEN KANAMANIZ OLURSA DİKKAT

Menopoz döneminde yaşanan kanamalar rahim ağzı kanseri için en sık rastlanan belirtilerden biridir. Yapılan bir rahim iç tabakası örneklemesi ile tanısı konulabilmektedir. Menopoz kontrollerini yılda bir yaptıran kadınlar, bu kontroller sırasında yapılan ultrasonografide rahim iç tabakası kalınlığının ölçülmesi ile erken tanı imkanına kavuşmaktadır. Fazla kilolar, diyabet ve hipertansiyon hastalığı, hiç doğum yapmamış olmak rahim kanseri riskini artırdığından özellikle bu kişilerin kontrolleri aksatmaması gerekir.

İLERİ YAŞTA YUMURTALIK KİSTLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Yumurtalığın yüzeyinde veya içinde bulunan "sıvı dolu kesecikler” olarak tanımlanan yumurtalık kistleri ile hayatının bir döneminde karşılaşabilmektedir. Çoğu zararsız olup, birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolabilse de, yumurtalık kistleri bazen ciddi bir rahatsızlığa dönüşebilir. Menopoz döneminde ortaya çıkan kistlerin kötü huylu olma ihtimali yüksektir. Bu dönemde düzenli jinekolojik kontrollere önem verilmelidir. Bu kontrollerde yapılan ultrasonografik incelemede kist tespit edilirse, görüntüye göre, kist herhangi bir tedavi uygulanmadan iki-üç ay takip edilebilir; görüntü fonksiyonel kiste benzemiyorsa ameliyat önerilebilir.

BU BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN!

Adet kanama miktarındaki değişiklikler (artış ya da azalma)

Adet dışı ara kanamalar

Adet gecikmesi ya da erken gelmesi

Adet kanamalarının 7 günden uzun sürmesi

Kasık ağrısı

İlişki sonrası kanama

Geçmeyen kötü kokulu akıntı

Vajinal bölgede siğiller

İLERLEYEN YAŞLARDA BU TESTLERİ YAPTIRIN

40 yaşından sonra mamografiye başlanmalıdır.

50 yaşına kadar iki yılda bir, 50 yaşından sonra yılda bir mamografi çekilmesi önerilir.

45 yaşından sonra açlık şekeri ve kolesterol, trigliserid değerleri 2-3 yılda bir bakılmalıdır.

Ailesinde tiroid hastalığı olan, üreme çağındaki kadınların, tiroid hormonlarına bakılması önerilmektedir.

Menopoz döneminde de TSH adı verilen hormona beş yılda bir bakılması faydalıdır.

Anormal vajinal akıntı ve kanamalar, dış genital bölgede iyileşmeyen yaralar, alt karın bölgesindeki ağrılar, alt karın bölgesinde ele gelen kitleler, idrar ya da dışkılama alışkanlıklarında uzun süren değişiklikler, hazımsızlık gibi belirtiler varsa bunları önemsemeli ve doktora başvurulmalıdır.

