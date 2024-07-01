HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Altun’dan açıklama: Resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmeli

İletişim Başkanı Altun’dan açıklama: Resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmeli

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.07.2024 21:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye düşmanı bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, amacına ulaşamayacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun’dan açıklama: Resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.

Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz."


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildiEylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'
Suriye Geçici Hükümetinden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısıSuriye Geçici Hükümetinden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Eskişehir'de günlerdir her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de günlerdir her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Ülkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorum

Ülkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.