İletişim Başkanı Altun'dan ödül töreninde Gazze açıklaması!

İletişim Başkanı Altun, TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM İNSANLIĞIN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR ZULÜM YAŞANIYOR"

Altun yaptığı açıklamada, "Konuşmamın bu noktasına kadar bugün dünyada yaşanan insani trajedilere dikkat çekmeye çalıştım. Fakat hiç kuşku yok ki bu insani trajedilerden en ağırı bugün Gazze’de yaşanıyor. Tüm insanlığın önünde büyük bir barbarlık, büyük bir gaddarlık, büyük bir zulüm yaşanıyor. İsrail’in hiçbir hukuk tanımayan, insanlık dışı eylemleri çok büyük bir zulmü, sistematik bir katliamı beraberinde getiriyor. Bugün biz bu dünyada yıllar yılı birileri tarafından “Filistin sorunu” olarak ifadelendirilen sorunun gerçek adını dünyaya haykırma noktasında bir zeminde bulunuyoruz. Bu sorunun adı İsrail sorunudur. Yıllar yılı “Filistin sorunu” diye bir sorundan bahsedildi. Hayır sorunun adı İsrail sorunudur." dedi.

"BÜTÜN DÜNYA BU SORUNLA YÜZLEŞMEKTEDİR"

Altun ayrıca, "Bugün sadece Ortadoğu değil, sadece bölgemiz, sadece coğrafyamız değil bütün dünya bu sorunla yüzleşmektedir. Fakat bazı ülkeler, bazı uluslararası aktörler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterebilirken ki bunların başında Türkiye gelmektedir, bazı ülkeler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterememekte, bu soruna gözünü yummaktadır. Fakat İsrail sorununa göz yumulmaya devam edildiği müddetçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.







