HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik çok sert sözler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik çok sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 01:55 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik çok sert sözler

Ebru Timtik'in ölümü sonrası İstanbul Baro'su önünde yaşananlar olaylarla ilgili Fahrettin Altun dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timtik, terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan cezaya çarptırılmış ve açlık grevi sonrası ölmüştü.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA EN BÜYÜK İHANET"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."

1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durduFreni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
En Çok Okunan Haberler
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu
Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı
Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.