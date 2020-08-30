İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik çok sert sözler

Ebru Timtik'in ölümü sonrası İstanbul Baro'su önünde yaşananlar olaylarla ilgili Fahrettin Altun dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timtik, terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan cezaya çarptırılmış ve açlık grevi sonrası ölmüştü.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA EN BÜYÜK İHANET"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."





