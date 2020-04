İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yarın ABD'ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini duyurdu. Sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Altun, İngilizce yayınladığı mesajda, "Türkiye dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme sunmaya devam ediyor. 500.000 cerrahi maske ve diğer KKD'lerin @Andrews_JBA'e yarın ulaşmış olacak. COVID-19'a karşı NATO müttefikimiz ABD ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Turkey continues to deliver medical supplies to its friends and allies.



We are proud to announce that 500,000 surgical masks and other PPE will arrive at @Andrews_JBA tomorrow.



We stand in solidarity with the United States, our NATO ally, against COVID-19. https://t.co/zLIvWK2hfu