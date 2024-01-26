İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' ilgi görmeye devam ediyor

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı törenle ziyarete açılmıştı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sergi alanından bir video paylaştı. Değirmenci, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlenen “Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi” ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor" notunu yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlenen “Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi” ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor… pic.twitter.com/Aj4m9ZGm9k — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) January 26, 2024

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duygularını, yaşadıkları travmaları, acılarını, içinde bulundukları zorlu koşulları sanat aracılığıyla aktararak, uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan sergi, Gazze'de 2008-2009'daki "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli Mona'nın çizdiği resimden hareketle, gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor.

Sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eser arasından bir seçki yer aldı. Ayrıca, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

Toplam 1350 metrekarelik alana kurulan sergide, Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile yine resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümleri yer alıyor.



Bir diğer bölümde ise İsrail'in son saldırılarının ardından şehit olan çocukların eşyası, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergileniyor.





