İletişimde maske

Vefatı bildirmek acıyı taziye cümleleri ile paylaşmak kısmında sorun yok ancak “Dünya genelinde bir milyon iki yüz yetmiş beş binin üzerinde vakayı, yetmiş bine dayanan can kaybını, ülkemizdeki vaka sayısının yirmi yedi binlerde ve can kaybımızın beş yüz yetmiş dört olduğunu ve metnin alt kısmında üç meslektaşımızın adını yazarak verilen taziye mesajında ya “psikolojik manipülasyon” vardır, ya da “meslektaşımızın salgın hakkında genel kültürünü artırma gayretleri”. Bu mesajı okuyan meslektaş mesajın başındaki bir milyon bilmem kaç bin vaka ile kıyas yaparak derin bir oh çekip şükredecek; bu mudur asıl iyi niyetli samimi çaba çok merak ediyorum.Büyük büyük sayısal değerleri ifade edecek isek; 2019 yılında Türmob bilançosunu konuşalım. Bilançoda yer alan “Sosyal Yardımlaşma Fonunda” o günün rakamlarıyla bulunan 43 milyonu bu gün kullanmayacak isek ne zaman kullanacağız, bunu soralım.

Ülke genelinde yaklaşık yüz yirmi bin meslektaş, onların çalışanları ve ailelerini de dahil edersek virüsten direkt etkilenen ve etkilenmeye devam eden iki, iki buçuk milyon insan bulunmaktadır. Ne yazık ki meslektaşlarımız ve temas halinde bulundukları insanlar yapılan iş nedeniyle gerek taşıyıcı ve gerekse direkt etkilenmeleri bakımından ciddi risk yaşamaktadırlar. Mesleki olarak can kaybımızın şimdilik düşük olması yarınlarda da durumun böyle seyredeceği anlamına gelmez. Hele ki taziye mesajında verilen meslektaş isimlerinin, metinde dünya genelindeki yaşanan korona vakalarının altına “dip not” gibi yazılmış olması psikolojik manipülasyonun ötesinde “sayısal” değer duygusu yaratması bakımından oldukça üzücü olmuştur. Durumun vahametini gizlemek için küçük algı hesaplarıyla durumu “maskelemeye”, meslektaşı incitmeye ne gerek vardı. “İktidarıyla, muhalefetiyle” hep birlikte şu kararları aldık, Bakanıyla, olmadı yardımcısıyla görüşüp taleplerimizi ilettik ancak şu nedenlerle muvaffak olamadık dense daha toparlayıcı olmaz mıydı? Çok güzel bir video yapılmış emeklerine sağlık ancak evde kalması ve birbiriyle uzak olması istenen o Mali Müşavirlerin ne yazık ki hala fatura ve fişlerden uzak olamadığına dair vurgu yok. Er ya da geç bu belgeleri kayıtlara alıp aylık Müşavirlik ücretlerini analarının ak sütü gibi almayı hak ettiklerini de öne çıkarsalardı keşke. Ertelenmiş de olsa ekonomik hayatın devamına dair sağlam ve uzun süreli tedbirlerin alınmamış, meslektaşın yaşadığı riskin idarece anlaşılmamış olması seslerini duyuramayan iki buçuk milyon insan için çaresizlik değilse nedir? Var sayalım ki virüs belasından kurtuldu meslektaş ve ailesi, peki sonrasında yaşayacağı ekonomik sorunlar üzerine ne mesajlar verildi kamuoyuna? Erteleme nedeniyle Bakanlığa sarf edilen övgü dolu sözlerin yarısını dahi hak etmemiş midir meslek camiası?