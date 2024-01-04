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  4. İlginç anlar kamerada! Elinde içki şişesiyle polise böyle yalvardı: 'Ben terörist miyim?'

İlginç anlar kamerada! Elinde içki şişesiyle polise böyle yalvardı: 'Ben terörist miyim?'

04.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Bursa’da uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Direksiyon başına alkollü geçen bir sürücü denetime takılınca, dakikalarca polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü, “Ehliyetimi almayın ben terörist miyim” diyerek kendini savunmaya çalıştı. O anlar kameraya anbean yansırken, sürücünün elinde hala içki şişesi olması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere uygulama atan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Denetime takılan bir araç sürücüsü, ehliyet ve ruhsatını verdi. Polis ekiplerinin alkolmetre testini yapacağını anlayan kişi arka arkaya bahanelere başvurdu.

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Alkolmetreyi karşısında gören sürücü dakikalarca polis ekiplerine “Ehliyetimi almayın” diye dil döktü. Uzun uğraşlar sonucunda cihaza üflemeyi reddeden sürücü, “Ben terörist miyim? Birini mi ezdim? Ehliyetimi kaptırmıştım, 5 yıl ehliyetimi almayın” sözleriyle hem ekipleri ikna etmeye, hem de kendini savunmaya çalıştı.

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Sürücünün ayakta duramadığı anlar kameraya anbean yansırken, içki şişesini de hala elinde taşıdığı görüldü. Alkolmetreye üflemeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

İHA

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