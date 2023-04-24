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İlginç araştırma: Türkiye'de kullanıcıların yüzde 39'u elektronik cihazlarına isim veriyor!

24.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırma, Türkiye'de katılımcıların yüzde 39'unun elektronik cihazlarına isim verdiğini ortaya koydu. "Dijital Batıl İnançlar" adlı araştırma anketinin sonuçlarına göre, en çok takma isim verilen cihaz akıllı telefonlar oldu. Öte yandan araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların yüzde 44'ü televizyonları, yüzde 40'ı dizüstü bilgisayarları, yüzde 15'i elektrikli su ısıtıcıları ve kahve makineleri yüzde 16'sı akıllı hoparlörleri ve yüzde 21'i robot elektrikli süpürgeleriyle konuşuyor.

İlginç araştırma: Türkiye'de kullanıcıların yüzde 39'u elektronik cihazlarına isim veriyor!

Yapılan açıklamaya göre, bir şirket, "Dijital Batıl İnançlar" adlı araştırma anketinin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 39'u, elektronik cihazlarına isim verirken, en çok takma isim verilen cihaz akıllı telefonlar oldu.

Birçok kişi, elektronik ev aletlerine cihazın çalışmaması durumunda konuşabilecekleri veya tekrar çalışmaya başlamaya ikna edebilecekleri canlı varlıklarmış gibi davranıyor.

CİHAZLARIYLA KONUŞUYORLAR

Örneğin, Türkiye'de katılımcıların yüzde 84'ü akıllı telefonları, yüzde 44'ü televizyonları, yüzde 40'ı dizüstü bilgisayarları, yüzde 15'i elektrikli su ısıtıcıları ve kahve makineleri yüzde 16'sı akıllı hoparlörleri ve yüzde 21'i robot elektrikli süpürgeleriyle konuşuyor.

Söz konusu ankete göre, tüm katılımcıların yüzde 73'ü sesli komutlar dışında cihazdan çalışmasını istemek veya donarsa cihaza küfür etmek için konuşuyor.

Ek olarak, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 43'ü hasar gören, düşen veya kırılan cihazlarına karşı empati duyuyor. (AA)

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araştırma

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