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'İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü! 'Aynı ağustos aylarındaki gibi'

02.12.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Eynesil ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü.

'İlginç bir durum' Görenler şaşkına döndü! 'Aynı ağustos aylarındaki gibi'

Karadeniz Bölgesinde soğuk havaların yaşandığı şu günlerde Giresun’da bir asmanın Aralık ayında yaz aylarındaki gibi üzüm vermesi şaşırttı.

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Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde iş yerinin bahçesinde asmanın üzüm vermesini şaşkınlıkla karşılayan Rıfkı İyidere, üzümlerin normalde ağustos ayında olgunlaştığını ancak ilk defa bu kış ayında asma ağacının üzüm verdiğini söyledi.

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"BU YAŞADIĞIMIZ OLAY, MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR ÖRNEĞİ OLSA GEREK"

İyidere, "Bu üzüm asmasını yaklaşık 15 sene önce annem dikti. Bizim şaşırdığımız, ilk defa bu aylarda üzüm vermiş olması. Normalde her yıl ağustos aylarına doğru üzüm veriyordu. Küresel ısınmayla birlikte bu yaşadığımız olay, mevsim değişikliğinin bir örneği olsa gerek. Çünkü bu aylarda böyle tatlı bir üzüm yemek bize nasip oldu. Tadı da çok güzel, çok tatlı. İlginç bir durum. Aynı ağustos aylarındaki üzüm gibi" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Giresun
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