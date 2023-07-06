İlginç görüntüler Adana'da kaydedildi! "Bunları evcil hayvan gibi yaptık"

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde havaların ısınması ile birlikte akrep, sarıkız örümceği ve yılanlar ortaya çıkmaya başladı.

Siyah akrebin zehirli iğnesine ip bağlayıp gezdiren Osman Yüksel adlı vatandaşın gece evine gelen ve etçil olarak bilinen sarı kız örümceği ile sohbeti ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu sene mahallelerinde çok sayıda tehlikeli tür olarak bilinen akrep, yılan ve sarı kız örümceği görüldüğünü aktaran Osman Yüksel, hayvanların kendilerine zarar vermediğini, onlarla bir arada yaşamaya başladıklarını kaydetti.

"BUNLARI EVCİL HAYVAN GİBİ YAPTIK"

Her taşın altından akrep çıktığını kaydeden Yüksel, “Bu yıl çok yağmur yağdı. Her taşın altından akrep, yılan, sarı örümcek çıkıyor. Bunları evcil hayvan gibi yaptık. Yılanlarla, akrepler evcil oldu, kimseyi sokmuyor da. Bir iki tane değil, her yerde taşın altında var. Yollarda yılan çok. Biz de böyle bir arada yaşıyoruz” dedi.

(İHA)



