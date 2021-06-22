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İlginç olay! Aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açtı

22.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki genç, koronavirüs aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

İlginç olay! Aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açtı

İtalya’da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bir genç aşı karşıtı ailesi ile karşı karşıya geldi. Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç, Covid-19 aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

DAVA AÇMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Toskana Aile Avukatları Derneği tarafından yapılan açıklamada, Floransa kentinden bir gencin, koronavirüse karşı aşılanmasını yasaklayan ebeveynlerine karşı dava açmak için avukata başvuruda bulunduğu aktarıldı. Gencin ailesinin aşıları güvensiz bulduğu aktarılırken, genç ailesinin kendisine aşı olması için yazılı izin vermeyi reddettiğini ifade etti.

Sosyal hizmetler ve gencin okulunun konuyu öğrenince, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla avukatlara ulaştığı aktarıldı. Dernek Sözcüsü Gianni Baldini, "17 yaşında bir kişi olarak doğrudan bir avukat seçemez ve ailesinden bir belge olmadan aşı yaptıramaz" ifadelerini kullanarak, "Şu ana kadar başvuru mahkemeye ulaşmadı. Velilerle görüşüp fikrini değiştirmeye çalışacağım. Aksi takdirde olay çocuk mahkemesine intikal ettirilecek ve savcılıktan özel bir gözetmen atanacak" dedi.

Son zamanlarda bu tür vakaların İtalya’da arttığına dikkat çekilirken, İtalya’da geçtiğimiz haftalarda 12 yaş üstü herkes için aşılama kampanyası genişletilmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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