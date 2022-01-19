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İlginç olay! Samsung, kendi sızıntısını kendi yaptı: Çentik göründü

19.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yanlışlıkla Samsung Galaxy Tab S8 Ultra olduğu düşünülen çentikli tabletini kendi internet sitesi üzerinden sızdırdı. Çentikli tablet, Bixby ile ilgili bir destek sayfasında görüldü.

İlginç olay! Samsung, kendi sızıntısını kendi yaptı: Çentik göründü

Şu sıralar Galaxy S22 ailesini tanıtmak için gün saydığı tahmin edilen Samsung'un, Galaxy Tab S8 tablet ailesini de tanıtmaya hazırlandığı söyleniyor. Galaxy Tab S8 ailesinde Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra olmak üzere üç farklı model olacağı düşünülürken, Ultra modelin çentik taşıyacağı öne sürülüyor.

KENDİ TABLETİNİ KENDİ SIZDIRDI

Bu iddia henüz akıllardan çıkmamışken, Samsung'un internet sitesinde ilginç bir sızıntı gerçekleşti. Alınan bir görüntüye bakılırsa Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra'yı kendi sitesi üzerinden sızdırdı.

O ÇENTİKLİ TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA MI?

İddialara göre, Galaxy Tab S8 Ultra'nın görüntüsü Samsung tarafından yanlışlıkla kendi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte siteden alınan görüntünün daha yakından görebileceğiniz bir örneği.

Samsung sızıntı

Bixby ile ilgili bir destek sayfasında görülen tabletin Galaxy Tab S8 Ultra adını taşıdığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Şimdi de çentik furyası mı büyüyor? Samsung'un yeni tabletlerinden biri "çentikli" olabilir!Şimdi de çentik furyası mı büyüyor? Samsung'un yeni tabletlerinden biri "çentikli" olabilir!

Ancak daha önceki sızıntılar da hesaba katıldığında cihazın büyük ihtimalle Galaxy Tab S8 Ultra adını taşıyacağı söyleniyor. Yine de Samsung'dan gelecek resmi açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır.

GALAXY TAB S8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung Galaxy Tab S8 ailesinin Galaxy S22 ailesiyle birlikte 8 Şubat 2022'de tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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