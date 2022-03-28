İlginç olay! Samsung "muhtemelen yanlışlıkla" rakibini övdü

Samsung, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 katlanabilir telefon cihazlarını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Böylece katlanabilir telefon kategorisine yeni ürünler eklemişti. Ancak Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki tek üretici değil. Samsung dışında Xiaomi, Honor ve Oppo gibi şirketler de katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sundu. Ancak şimdi Samsung rakiplerinden birini övmüş gibi görünüyor. Bu muhtemelen yanlışlıkla oldu.

SAMSUNG'DAN OPPO'YA İLGİNÇ CEVAP

Her şey bir Oppo yetkilisi olan Ryan Fenwick'in Twitter hesabından Oppo Find N'nin GIF'ini yayınlamasıyla başladı. Fenwick'in GIF'ine Samsung'un resmi hesabı yanıt verdi. Verilen yanıtta ise ilginç bir şekilde "oldukça muhteşem" ifadesini kullanıldı.

OPPO FIND N'Yİ GALAXY Z FOLD MU SANDI?

Samsung'un hesabını yöneten kişi veya kişiler, büyük ihtimalle GIF'teki cihazın Galaxy Z Fold olduğunu düşündü. Ancak şu ana kadar hiç kimse bu durumdan emin olamadı. Samsung ise bu konuda şimdilik bir açıklama yapmadı.



